На выставке-форуме «Россия» открылся павильон «Роснефти»

На международной выставке-форуме «Россия» открылся павильон «Роснефти», сообщает пресс-служба компании. На торжественной церемонии открытия павильона с приветственным словом выступила вице-президент по кадровым и социальным вопросам «Роснефти» Наталия Минчева.

«Роснефть» - одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся компаний в мире. За последние годы мы добились значительных успехов в области разведки, добычи и переработки нефти и газа, а также в развитии новых технологий», — сказала она.

Минчева рассказала, что на площадке посетителям расскажут о достижениях компании, а также поделятся опытом и знаниями, приобретенными за годы работы.

«Мы расскажем о наших социальных проектах, которые «Роснефть» реализует в регионах своего присутствия, проведем дни российских регионов, российской науки, культуры, спорта. Организуем интересные встречи, автограф-сессии наших прославленных спортсменов и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Желаю всем участникам выставки-форума плодотворной работы, посетителям - интересных встреч, новых знаний и ярких впечатлений», — добавила она.

Отмечается, что павильон «Роснефти» возведен по авторскому дизайн-проекту специально для форума «Россия». Экспозиция рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны и самой компании «Роснефть». Посетители экспозиции «Роснефти» смогут увидеть уникальные экспонаты, фильмы, фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы, лекции и другие мероприятия.

Кроме того, посетители павильона компании смогут в виртуальном пространстве попробовать себя в качестве бурильщика. На площадке реализована интерактивная механика, с помощью которой, в игровой форме и в взаимодействии с экранами, посетитель может найти место для установки буровой машины (произвести разведку) и самостоятельно, но с учетом физики реального мира, добыть нефть. При этом механика разведки и добычи точно такая же, как на реальном месторождении.

В павильоне «Роснефти», помимо постоянно действующей экспозиции, планируется проведение тематических дней, дней регионов, в которых представлена Компания, ярких культурно-развлекательных мероприятий, лекций и викторин. Экспозиция «Роснефти» открыта все дни работы выставки «Россия».