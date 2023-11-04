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Власти заявили, что рост цен на продовольствие в РФ не превысит инфляцию

Абрамченко: рост цен на продовольствие в 2023 году не превысит уровень инфляции

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Рост цен на продовольствие в России к концу 2023 года не превысит уровень инфляции. Об этом заявила РИА Новости заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко в кулуарах выставки «Россия».

«Мы держимся в том коридоре, который был задан, то есть мы не превысим общую инфляцию», — сказала она Абрамченко.

Она отметила, что российские власти анализируют ситуацию внутри страны и сравнивают ее с ситуацией на мировых рынках.

По ее словам, мировая продовольственная инфляция составит 18-20%.

По прогнозу Банка России, инфляция в стране до конца 2023 года составит 7-7,5%. ЦБ также установил прогнозный диапазон на 2024 год на уровне 4-4,5% вместо ожидавшихся прежде 4%.

3 ноября юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин предупредил о возможном росте тарифов на электричество на 15%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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