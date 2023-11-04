Российские таможенники за не полный год выявили 3 млн единиц контрафакта

Таможенные органы за период с январь по октябрь 2023 года выявили 3,3 млн единиц контрафактной продукции (ЕКП). Об этом сообщил РИА Новости начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС РФ Сергей Шкляев.

Как рассказал Шкляев, среди выявленной ЕКП, в том числе была табачная продукция с товарными знаками «Космос», Marlboro, ВТ.

По его словам, в 2022 году таможенники выявили 8,2 млн единиц контрафакта, из которого больше 434 тысяч относились к табачной продукции и содержащей товарные знаки Marlboro, «Космос», «Корона», «Родопи», «Стюардесса».

Он отметил, что в отношении табачной продукции в Таможенном реестре зарегистрированы и действуют более 20 товарных знаков, которые принадлежат пяти правообладателям, среди которых есть как российские, так и иностранные компании.

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