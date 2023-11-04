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Греческий министр сообщил о переговорах с «Газпромом» о поставках газа

Греция ведет переговоры с «Газпромом» об условиях поставок российского газа

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Министр окружающей среды и энергетики Греции Теодорос Скилакакис заявил, что государственная газовая компания Греции DEPA Commerce ведет переговоры с «Газпромом» о ценах и условиях поставок российского газа в следующем году. Об этом сообщает ot.gr.

В публикации отмечается, что компании ведут переговоры по ценам и выплат неустойки за объемы, которые греческая компания не получила.

Министр подчеркнул, что Европе удалось сократить количество российского газа с 40% до 9%, но в Греции совершено другая ситуация.

До этого российский арбитражный суд наложил штраф в размере $1,5 млрд на польскую компанию Europol GAZ.

Ей так же было запрещено продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в Торговой палате Стокгольма. Как уточнили в суде, Europol GAZ в мае инициировала процесс в шведском арбитраже, потребовав $1,5 млрд у «дочки» «Газпрома». Однако последняя обратилась в российский суд, сославшись на отсутствие справедливого разбирательства.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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