Павильон «Роснефти» откроется в субботу на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия»

В субботу, 4 ноября, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ откроется павильон «Роснефти», сообщили в пресс-службе компании. Посетители экспозиции смогут узнать о становлении нефтяной отрасли страны и самой «Роснефти», посмотреть уникальные фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками, посетить мастер-классы и лекции, принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

В церемонии открытия экспозиции примут участие представители «Роснефти» и Министерства энергетики РФ.

После торжественной церемонии открытия павильона «Роснефти», которое состоится в 11.00, начнутся квизы, посвященные «Роснефти» и Дню народного единства.

В 15:00 стартует концерт хора Сретенского монастыря, который пройдет при поддержке «Роснефти».

Затем снова начнутся квизы. Победители получат памятные призы от «Роснефти».

Экспозиция «Роснефти» находится в павильоне, построенном компанией по авторскому дизайн-проекту специально для международной выставки-форума «Россия».

Выставочное пространство разделено на тематические зоны.

В павильоне «Роснефти» будет работать кафе «Зерно», в котором все желающие смогут выпить кофе, перекусить выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

На протяжении работы выставки «Россия» на экспозиции запланировано проведение тематических дней, посвященных регионам, в которых ведет свою деятельность компания, а также социальным, спортивным, экологическим и культурным проектам «Роснефти». Будут организованы интересные встречи, автограф-сессии прославленных российских спортсменов и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

Информация об основных событиях и датах их проведения будет публиковаться на официальном сайте и страницах ПАО «НК «Роснефть» в соцсетях.

Павильон «Роснефти» открыт для посещения все время проведения международной выставки-форума «Россия». Расписание работы павильона компании соответствует графику выставки-форума, уточнили в компании.