Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Павильон «Роснефти» откроется в субботу на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия»

Посетители экспозиции «Роснефти» на ВДНХ узнают о становлении нефтяной отрасли

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

В субботу, 4 ноября, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ откроется павильон «Роснефти», сообщили в пресс-службе компании. Посетители экспозиции смогут узнать о становлении нефтяной отрасли страны и самой «Роснефти», посмотреть уникальные фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками, посетить мастер-классы и лекции, принять участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

В церемонии открытия экспозиции примут участие представители «Роснефти» и Министерства энергетики РФ.

После торжественной церемонии открытия павильона «Роснефти», которое состоится в 11.00, начнутся квизы, посвященные «Роснефти» и Дню народного единства.

В 15:00 стартует концерт хора Сретенского монастыря, который пройдет при поддержке «Роснефти».

Затем снова начнутся квизы. Победители получат памятные призы от «Роснефти».

Экспозиция «Роснефти» находится в павильоне, построенном компанией по авторскому дизайн-проекту специально для международной выставки-форума «Россия».

Выставочное пространство разделено на тематические зоны.

В павильоне «Роснефти» будет работать кафе «Зерно», в котором все желающие смогут выпить кофе, перекусить выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

На протяжении работы выставки «Россия» на экспозиции запланировано проведение тематических дней, посвященных регионам, в которых ведет свою деятельность компания, а также социальным, спортивным, экологическим и культурным проектам «Роснефти». Будут организованы интересные встречи, автограф-сессии прославленных российских спортсменов и увлекательные мастер-классы для детей и взрослых.

Информация об основных событиях и датах их проведения будет публиковаться на официальном сайте и страницах ПАО «НК «Роснефть» в соцсетях.

Павильон «Роснефти» открыт для посещения все время проведения международной выставки-форума «Россия». Расписание работы павильона компании соответствует графику выставки-форума, уточнили в компании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий