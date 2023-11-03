В Высшей школе бизнеса ВШЭ появился коворкинг для проектного и делового общения студентов

Альфа-Банк открыл IT-пространство в Высшей школе бизнеса Высшей школы экономики (ВШЭ) — коворкинг для проектного и делового общения студентов, сообщили в пресс-службе банка. Это IT-пространство Alfa Space с модным кафе, где можно обсуждать финтех с экспертами из Альфы, готовиться к семинарам или решать задачи.

«Высшая школа экономики — выдающийся российский вуз, у нас в Альфе много выпускников ВШЭ, и мы гордимся этим. Альфа-Банк активно поддерживает финтех-образование в России, и сотрудничество с ВШЭ и Высшей школой бизнеса — пример того, в синергии могут рождаться самые ценные технологичные кадры», — поделился главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Он выразил уверенность в том, что что пространство Альфа-Банка станет местом, где родится не одна, а сотни ярких идей, которые, возможно, изменят будущее финансовой индустрии.

Директор Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерий Катькало отметил, что вуз сочетает в своем портфеле лучшие в России профильные программы бакалавриата и магистратуры с программами МВА и корпоративным обучением для лидеров отечественной экономики.

«Уникальность Высшей школы бизнеса также в масштабном вовлечении в учебный процесс и исследовательские проекты ведущих российских компаний. Мы очень признательны Альфа-Банку за инициативу создания именного коворкинга в кампусе ВШБ и видим здесь отличную возможность для развития системного сотрудничества с крупнейшим универсальным частным банком России», — подчеркнул Катькало.

Ранее Альфа-Банк и Высшая школа экономики заключили двустороннее соглашение, направленное на развитие образования в сфере финтеха.