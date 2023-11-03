Топ-менеджер Сбера стал одним из победителей рейтинга руководителей банков, работающих с МСП

Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин занял 2-е место в рейтинге лучших руководителей банков, работающих с малым и средним бизнесом, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Ежегодный рейтинг проводят деловой журнал «Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром».

Отмечается, что в итоговый рейтинг вошли 28 топ-менеджеров российских банков. Директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка набрал в рейтинге 97 баллов.

Эксперты оценивали такие критерии, как стаж и опыт в сегменте малого и среднего предпринимательства, результаты работы по запуску новых продуктов, приросту числа клиентов и количества выданных кредитов. Учитывались также медийная активность менеджеров и их участие в комитетах, рабочих группах и общественных объединениях, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства в России.

Организаторы рейтинга отмечают, что кураторы направления МСП в банках должны разбираться в диджитал, формировать адаптивные решения, быть инноваторами, хорошими коммуникаторами и уметь помогать предпринимателям повышать свою финансовую грамотность.

Алексей Шашкин поблагодарил организаторов рейтинга за высокую оценку своей работы, подчеркнув, что это достижение всей команды Сбера.

«Сбер уже помог 250 тыс. предпринимателям автоматизировать свой бизнес с помощью отраслевых решений. Это широкий набор функций в режиме «одного окна» для работающих в сфере недвижимости и транспорта, оптовой и розничной торговли, ЖКХ и других отраслях», — сказал Шашкин.

Он также отметил, что если раньше процесс кредитования занимал до десяти дней, то сейчас одобрение по кредиту можно получить в интернет-банке СберБизнес всего за три минуты.