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Чистая прибыль Raiffeisen Bank в России резко сократилась

Чистая прибыль Raiffeisen Bank в России за январь-сентябрь упала на 28%

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Depositphotos

Чистая прибыль австрийской банковской группы Raiffeisenbank International в России за июль-сентябрь этого года упала на 12% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 339 млн евро. Это следует из отчетности группы.

С января по сентябрь показатель снизился на 28% год к году.

Чистый процентный доход российской «дочки» — Райффайзенбанка — за третий квартал вырос на 3% и составил 331 млн евро. За такой же период объем кредитного портфеля группы уменьшился на 11% и достиг 6,3 млрд евро.

Число клиентов банка в России снизилось на 1%, до 3,2 млн человек. При этом за год российский банк Raiffeisenbank International увеличил численность персонала на 10%, а расходы на него выросли до 110 млн евро.

Raiffeisenbank International намерена продолжить работу над выходом из состава акционеров российской «дочки».

5 мая руководство RBI приняло решение прекратить корреспондентские отношения со всеми российскими банками. Единственным исключением стал Райффайзенбанк. В начале года уровень деловой активности RBI на российском рынке снизился. Австрийская организация свела к минимуму свое присутствие на территории страны из-за сложностей ведения бизнеса на фоне международных санкций.

Ранее австрийский Raiffeisenbank решил ужесточить условия для своих корсчетов в банках СНГ.

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