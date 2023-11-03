Глава «Новатэк» оценил санкции США против проекта «Арктик СПГ — 2»

Санкции министерства финансов США, введенные против проекта «Арктик СПГ — 2», можно считать оценкой профессионализма реализующей его газовой компании «Новатэк». Об этом заявил глава российской организации Леонид Михельсон, передает ТАСС.

Предприниматель 3 ноября принял участие в Веронском Евразийском экономическом форуме. Мероприятие проходит в узбекском городе Самарканде и продлится до 4 ноября.

«В двух словах: то, что против нас ввели санкции — это оценка нашего профессионализма», — подчеркнул Михельсон, комментируя решение американского правительства.

2 ноября Вашингтон расширил санкционные списки в отношении Москвы, добавив в них около 40 физических и десятки юридических лиц. В частности, рестрикции коснулись банков Русский Стандарт и Почта Банк.

Кроме того, министерство финансов США внесли в SDN-список ООО «Арктик СПГ — 2» и «СПБ Биржу». Таким образом американские власти фактически заблокировали их связи с долларовой системой и запретили сотрудничество с США.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что западные санкции не приносят зарубежным странам никакого результата. Более того, в комментарии для «Газеты.Ru» парламентарий признался, что уже запутался в количестве наложенных на страну ограничений.

Ранее в правительстве РФ назвали западные рестрикции «санкциями из ада».