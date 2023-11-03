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Вкус салата «Цезарь» в России может измениться из-за санкций

«Ведомости»: вкус салата «Цезарь» в РФ изменится из-за запрета на ввоз анчоусов

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Shutterstock

Общепит в России столкнулся с дефицитом консервированного анчоуса, который применяется в качестве одного из ингредиентов соуса для салата «Цезарь». Об этом газете «Ведомости» рассказал бренд-шеф Станислав Бахаровский.

По его словам, филе анчоуса в основном закупалось в Италии, однако с августа 2023 года в России начал действовать временный запрет на импорт рыбной продукции из недружественных стран.

«Сейчас у поставщиков раскупают остатки такой продукции, они практически исчерпаны», — рассказал Бахаровский.

Как отмечается в материале «Ведомостей», сейчас в ресторанах ищут альтернативных поставщиков консервированного анчоуса в Азии и Африке.

При этом шеф-повары пояснили, что нет уверенности в том, что его вкус будет похож на итальянский анчоус. Представители заведений не исключили, что общепиту придется закупать готовые соусы для «Цезаря», что может сказаться на вкусе блюд.

До этого посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявлял, что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке.

25 июля Министерство экономического развития России сообщило о том, что кабмин ввел запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

Ранее страны G7 призвали к отмене неоправданных торговых ограничений.

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