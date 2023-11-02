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«Тинькофф» перестал продавать россиянам акции компаний из США и Гонконга

Брокер «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги акциями США и Гонконга

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«Газета.Ru»

Брокер «Тинькофф Инвестиции» приостановил торги акциями компаний из США и Гонконга. Редакция «Газеты.Ru» убедилась, что покупка данных бумаг у брокера сейчас невозможна.

При попытке купить ценные бумаги американских эмитентов в терминале компании указано, что «торги временно приостановлены». То же самое касается и акций гонконгских компаний.

До этого Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Санкт-Петербургскую биржу. После этого ее акции обвалились на 20% до ₽127.

В 17:55 СПБ Биржа выпустила заявление о приостановке торгов. «С 18.00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов»», — сообщается в пресс-релизе биржи.

Обе компании были включены в самый жесткий SDN-лист. Внесение в SDN-список фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и полный запрет на сотрудничество с американскими компаниями.

Ранее Авен и Фридман признали свою ошибку.

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