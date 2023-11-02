Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Расчеты России и Боливии в нацвалютах оказались востребованным бизнесом

Посол РФ в Боливии Леденев: расчеты стран в нацвалютах оказались востребованными

close
100%
David Mercado/Reuters

Механизм расчетов в национальных валютах между Россией и Боливией — рублях и боливиано — оказался востребованным у бизнеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий посла РФ в этой латиноамериканской стране Михаила Леденева.

«Тема платежей в условиях санкций деликатная...без них (механизмов расчетов в нацвалютах. — «Газета.Ru»)... о торговом обороте было бы сложно говорить», — сказал он.

В феврале этого года Леденев заявил, что Россия и Боливия начали расчеты в нацвалютах. По словам посла, это заметно облегчает работу российских компаний в условиях санкций. В Газпромбанке и крупнейшем боливийском государственном банке Union были открыты прямые корреспондентские счета в рублях и боливиано.

Самый крупный в этой области проект по расчетам в нацвалютах, в котором участвует Россия, — выполнение заданий, поставленных в «дорожной карте», согласованной в 2022 году главами правительств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью «Газете.Ru» старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак в сентябре. В организацию входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Сторчак отметил, что всего намечено проведение порядка 20 мероприятий в период с осени 2022 по 2025 год включительно.

Ранее Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий