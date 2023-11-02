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Эксперт объяснила, как рост ключевой ставки ЦБ скажется на вторичном рынке жилья

Риелтор Никитина: рост ключевой ставки может сократить спрос на вторичное жилье

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Если Банк России поднимет ключевую ставку выше нынешней, может резко сократиться спрос на вторичную недвижимость. Об этом в интервью РИАМО заявила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Если ключевую ставку еще больше поднимут, то ставки по ипотеке могут стать заградительными для россиян. С учетом того, что более 70% сделок на вторичном рынке проходит с привлечением ипотечных средств, для рынка недвижимости это будет иметь очень негативные последствия», — отметила Никитина.

При этом на сегменте новостроек, по ее словам, рост ключевой ставки ЦБ скажется несущественно, поскольку абсолютное большинство сделок на данном рынке заключается с помощью льготных ипотечных программ.

27 октября ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Аналитики назвали это решение ожидаемым, подчеркнув, что оно не отразится на курсе рубля.

На фоне повышения ставки российские банки начали отказывать гражданам в ипотечном кредитовании. Эксперты отмечают, что такая ситуация не только снизит доступность ипотеки, но и активизирует альтернативные варианты покупки жилья без участия кредитных организаций.

Ранее экономист объяснил опасность дальнейшего повышения ключевой ставки.

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