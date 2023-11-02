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Сбербанк ожидает сохранения высокой ставки ЦБ до конца 2023 года

Сбер ожидает сохранения ставки ЦБ на уровне 15% до конца 2023 года

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сбер ожидает, что ЦБ РФ сохранит высокую ключевую ставку на уровне 15% до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента финансов Сбербанка Тараса Скворцова.

«Ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем высоком уровне, 15%, до конца 2023 года», — заявил он.

По данным прогноза Сбера темп роста российской экономики по итогам текущего года составит 2,2% (до этого банк ожидал 1,8%). Инфляция на конец года составит 7%, считают в кредитной организации (ранее ожидалось 5-6%).

До этого экономист Леонид Холод заявил, что вероятность того, что Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, невысока. По его словам, такое решение может быть опасным, так как в долгосрочной перспективе это вызовет рост цен и приведет к дефициту денег. Повышение ставки позволяет погасить инфляцию и понизить курс иностранных валют, однако является «обоюдоострым орудием», которое в дальнейшем может привести к негативному эффекту, считает экономист.

Ранее объем наличных на руках у россиян резко сократился.

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