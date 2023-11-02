Украина заполонила Европу дешевым сахаром

Импорт сахара с Украины превышает выделенную Евросоюзом (ЕС) квоту в 22 раза, выяснил член Европарламента от Германии Петер Яр. В своем обращении к Еврокомиссии Яр указал, что данный перекос может угрожать внутреннему рынку ЕС, сообщает «Лента.ру».

«После временной приостановки тарифов и квот на сельскохозяйственную продукцию с Украины в июне 2022 года импорт украинского сахара в ЕС резко вырос. По данным Минсельхоза Украины, в 2023-24 финансовом году выращивание сахарной свеклы увеличилось на 38%. В результате Украина производит значительно больше сахара (1,7-1,8 миллиона тонн) и может беспошлинно экспортировать в ЕС 0,7-0,8 миллиона тонн», — считает парламентарий.

В текущем 2022-23 финансовом году импорт практически достиг 400 тыс. тонн сахара, что примерно в 22 раза превышает первоначальную импортную квоту ЕС в 20 070 т в год для Украины, подчеркнул Яр

Потому депутат обращается в Еврокомиссию с просьбой объяснить, как регулирующий орган намерен справляться со сложившейся ситуацией.

В сентябре сообщалось, что потери Украины от эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, которое ввели Венгрия, Польша и Словакия, насчитывают до $230 млн. Это практически столько же, сколько украинский «Нафтогаз» получал в квартал за транзит газа.

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