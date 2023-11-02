Немецкий бизнес сохраняет позиции в России, несмотря на давление

Большая часть компаний из ФРГ сохраняет свое присутствие на российском рынке, несмотря на политическое давление. Об этом рассказал посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью «Известиям».

«Несмотря на беспрецедентное политическое давление, большинство германских компаний предпочло в той или иной форме сохранить присутствие на нашем рынке. В особенности это касается малых и средних предприятий, к которым не так велико общественное внимание», — отметил дипломат.

Как сказал Нечаев, несмотря на то, что немецкие бизнесмены воздерживаются от критики санкций Запада на публике, в личных беседах они выступают против «примата политики над экономикой».

О том, что немецкая Wintershall Dea ведет обсуждения со своими партнерами по совместным предприятиям в РФ, прорабатывая дальнейшую продажу, рассказал 24 октября глава компании Марио Мерен.

По словам Мерен, уход из России является четким решением руководства Wintershall.

До этого финский производитель лифтов Kone продал филиал в РФ и покинул страну.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.