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Названы самые частые причины отказа россиянам в работе

Большинство работодателей в РФ откажут кандидату, который отвлекался на телефон

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Freepik.com

Большинство руководителей — 86% — российских компаний откажут соискателю, который неадекватно себя ведет. 75% топ-менеджеров не станут брать на работу кандидата, который отвлекался на телефон. Это следует из опроса «Актион Финансы» (есть у «Газеты.Ru»).

53% руководителей не наймут сотрудника, который допускает ошибки в речи.

Также владельцев бизнеса раздражает неряшливость во внешнем виде, слишком откровенная или неформальная одежда или прическа — ирокез, косухи, слишком длинные ногти. Так ответили 65%, 58% и 47% участников опроса соответственно. При этом 35% респондентов не готовы нанять сотрудников с татуировками, а 4% — с бородой.

66% опрошенных не наймут человека с завышенными требованиями по зарплате. 14% руководителей откажут соискателю, у которого вообще нет зарплатных ожиданий, или он не готов их озвучить. Почти 8% респондентов не перезвонят человеку, у которого нет увлечений.

На испытательном сроке управленцев раздражает в новичках зависание в телефоне и соцсетях (79%), вечное недовольство всем вокруг (71%), любовь к сплетням (59%) и критика коллег (51%).

«Наряду с регулярными опозданиями и привычкой бесцельно слоняться по офису эти факторы влияют на решение руководителя уволить новичка после испытательного срока», — отметили в пресс-службе компании.

Мало кто из руководителей любит сотрудников, которые качают права (таких 63% респондентов), жалуются на коллег (59%) и учат других, как работать (45%). Почти половина руководителей не любит сотрудников, которые подчеркивают, что работают больше всех, даже если это правда.

Опрос был проведен в октябре 2023 года. В нем приняли участие 312 топ-менеджеров крупных российских компаний. Опрос подразумевал вариативность ответов.

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