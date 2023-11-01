Эксперт объяснила, что будет с рублем в ближайшей перспективе

Значительные колебания курса рубля внутри года и в более короткие промежутки времени стали для российской экономики новой нормой. Такое мнение в беседе с изданием «Ведомости» высказала главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.

По ее словам, резкие скачки обменного курса обусловлены сезонностью внешнеторговых операций. Экспорт, как отмечает эксперт, долго реагирует на изменение мировых цен, а импорт — на колебания экономической конъюнктуры внутри страны.

Нынешнее укрепление рубля на 7% за последние три недели аналитики связывают с введением обязательной продажи части валютной выручки для экспортеров, а также решениями ЦБ по ужесточению денежно-кредитной политики и повышению ключевой ставки до 15%. Как считает Донец, на укрепление национальной валюты повлияли также квартальная выплата налога нефтяниками и газовиками и введение «курсовой» таможенной пошлины.

В конце октября аналитик Антонов сообщил, что рубль близок к перелому тренда и продолжит расти.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал волатильность курса рубля.