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Россияне стали чаще путешествовать вчетвером

Число бронирований отелей на компании от четырех человек за год выросло на 10%

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Shutterstock

Число бронирований отелей и гостиниц на компании от четырех человек в октябре 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок.Ru» (есть у «Газеты.Ru»).

По данным компании, самыми популярными направлениями для осенних поездок компаниями от четырех человек стали регионы Кавказа.

«Почти каждое десятое бронирование (8%) в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Чечне и Адыгее приходится на такой состав туристов, и это самый высокий показатель среди всех направлений по стране. При этом за последний год особую популярность у компаний набрала Иркутская область – спрос на бронирование размещения групп от четырех человек увеличился на 81%», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Туристы в октябре в среднем платят 4 300 рублей на человека за ночь в объектах размещения по России. Это на 19% выше показателя прошлого года.

В этом сезоне путешественники отдают предпочтение отелям без звезд – они занимают 27% всех бронирований, а средняя стоимость ночи там составляет 3 700 рублей. Следом идут отели категории три звезды – 20% (4 700 рублей), апартаменты – 19% (3 800 рублей). На отели категории четыре звезды приходится 13% бронирований (7 900 рублей), на гостевые дома – 8% (3 000 рублей) и на хостелы – 5% (1 150 рублей). Доля отелей две звезды составляет 4% (3 300 рублей), а пятизвездочных гостиниц – 3% (15 400 рублей).

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru проанализировали туристический спрос россиян в октябре 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда россияне поедут на новогодние праздники.

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