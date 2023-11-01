Суд в ФРГ признал незаконным удерживание изъятых документов и имущества по делу Усманова

Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой документов и имущества, изъятых в ФРГ в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Осенью 2022 г. сотрудники прокуратуры и Федерального ведомства уголовной полиции провели серию обысков в баварском городе Роттах-Эггерн на яхте Dilbar в Гамбурге, а также квартире семьи друга А. Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В обысках принимали участие силы полиции. В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера на обыск в рамках расследования об отмывании средств, на основании которых действовала прокуратура и полиция, являются незаконными. Суд пришел к выводу об отсутствии изначального подозрения, назвав доводы прокуратуры ФРГ «смутными подозрениями» и «голословными предположениями». Суд также подчеркнул, что Усманов все еще нуждается в правовой защите, так как Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне продолжила удерживать имущество, несмотря на признание постановлений о производстве обыска незаконным.

«Мероприятия следственных органов Германии в отношении Алишера Усманова можно охарактеризовать как каскад незаконных действий, оскорбляющих понятия справедливости и законности. Преподносимые общественности как впечатляющая демонстрация политической решимости, они ни в коей мере не отвечают принципу соразмерности, который является стандартом правоприменения в правовом государстве. <...> Решение Франкфуртского участкового суда в очередной раз напоминает правоохранительным органам Германии о необходимости соблюдения законов нашей страны и недопустимости произвола, в том числе по отношению к иностранным гражданам», — заявили адвокаты Усманова доктор Петер Гаувайлер и Томас Фишер.

По словам гамубргского адвоката Йоахима Николаус Штайнхефеля, представляющего интересы Усманова в области медиа-права, «с самого начала следственные действия против сопровождались откровенными вбросами в СМИ и проводились с многочисленными нарушениями закона».

«И потому важно, что в судах эти они последовательно и успешно обжалуются как незаконные. В мае суд Франкфурта-на- Майне поставил точку в вопросе необоснованности и незаконности громких обысков с элементами театрального шоу, проведенных прошлой осенью сотрудниками полиции и прокуратуры в различных городах Германии. Позднее он признал незаконным и обыск в адвокатском бюро в Мюнхене, предоставляющем защиту А. Усманову, который был ни чем иным, как попыткой запугивания его законных представителей. В связи с этим возникает вопрос: сколько еще судебных решений нужно, чтобы немецкие правоохранительные органы начали соблюдать законы этой страны и выполнять свои обязанности?», — сказал он.

Ранее защита Усманова подала иск в Конституционный суд ФРГ из-за обыска на яхте Dilbar в ФРГ. Сам Усманов назвал нарушением его права на неприкосновенность жилища (хотя Усманов не является владельцем Dilbar, он пользовался ей в качестве арендатора), а санкции в свой адрес — безосновательными.