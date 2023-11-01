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Экономист считает, что мир ждет финансовый кризис

Экономист Разуваев предрек миру «большой-пребольшой» финансовый кризис

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Shutterstock

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что мировой финансовый кризис не за горами. В беседе с изданием Lenta.ru экономист рассказал, как лучше сохранить деньги.

«Нас ждет большой-пребольшой кризис. Италия или Испания могут выйти из зоны евро. Но в принципе это — предвестники кризиса, и он будет, конечно, мировой», — поделился аналитик.

Распределять средства между облигациями и акциями в пропорции 60 на 40, как было ранее принято, бессмысленно, заявил Разуваев. Антикризисный портфель, по мнению финансового аналитика, должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоина и на 25% — из акций нефтяных компаний.

Экономика России по итогам года может показать рост, поскольку период адаптации в основном пройден, сообщил 31 октября премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По словам председателя правительства РФ, кабмин проведет обсуждение текущего положения дел и оценит риски, которые могут оказать влияние на социально-экономическое развитие РФ.

Ранее эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ.

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