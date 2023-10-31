Стало известно, сколько россиян контролируют свои расходы

Почти половина россиян (46%) не имеют финансовой «подушки безопасности» на непредвиденные траты. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами Россельхозбанка (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Согласно исследованию, 13,4% респондентов признались, что не умеют планировать расходы из-за частых импульсивных покупок. При этом 52,4% опрошенных считают, что тратят слишком много средств на онлайн-шопинг, необдуманно приобретая товары. Почти треть респондентов ( 32,6%) злятся на себя за лишние траты, 22,8% пытаются передарить покупку родственниками и друзьям, лишь 8,8% пытаются продать товар на маркетплейсах.

Больше половины респондентов (58%) регулярно ведут учет всех доходов и расходов, планируя семейный бюджет. 27,8% опрошенных делают это периодически, например, перед крупной покупкой. За последний год 35% респондентов купили новые гаджеты, 17% — автомобиль, 5% — недвижимость.

Две трети опрошенных (68,8%) уверены, что лучший способ сбережения средств – это четко распланировать расходы в начале месяца или недели и жестко придерживаться плана, не выходя за рамки установленного бюджета. 16% предпочитают экономить, покупая товары по акции или во время распродаж. 6,2% из опрошенных думают, что лучший способ «сохранить» кошелек – брать из дома напитки и обеды на работу, а также свои авоськи при посещении продуктовых магазинов.

В качестве основных инструментов сбережений россияне чаще всего используют банковские вклады и счета (47%), вложения в недвижимость (30%), наличные «под подушкой» (13%) и лишь каждый 10-й опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги (акции, облигации и прочие инвестпродукты).

В исследовании приняли участие более 1 тыс. человек в возрасте от 21 до 55 лет из разных регионов России.

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