Стало известно, какое место занимает Россия на мировом рынке золота и серебра

Россия входит в пятерку стран по запасам золота и серебра. О том, какое значение страна имеет на мировых рынках этих драгметаллов, разбирался RuNews24.

Так, на Россию приходится около 10% от мирового объема добычи золота, который достигает около 3 тыс. тонн ежегодно. На третьем месте в мире по добыче золота находится российская компания ПАО «Полюс». По запасам данного металла Россия занимает второе место с показателем 6,8 тыс. тонн. Первое место у Австралии, у которой 8,4 тыс. тонн золота. В топ-5 также вошли ЮАР — 5 тыс. тонн, США — 3 тыс. тонн, Перу — 2,9 тыс. тонн.

Россия также относится к крупным экспортером золота, отметили в агентстве. За год после начала проведения военной операции на Украине страна отправила на экспорт порядка 116 тонн золота, что в денежном выражении составило более $8,5 млрд. Самыми крупными импортерами российского золота являются ОАЭ, Китай и Турция.

Помимо этого, на Россию приходится порядка 5% мировой добычи серебра, в год в мире добывают более 23 тыс. тонн этого металла. Наиболее крупным российским производителем серебра является АО «Полиметалл» с объемом добычи 635 тонн. На Россию приходилось 2,6% мирового экспорта серебра, однако, после начала проведения спецоперации экспорт серебра был ограничен из-за санкций.

В середине июля РИА Новости со ссылкой на исследование американской инвестиционной компании Invesco сообщали, что после блокировки российских золотовалютных резервов 68% стран в мире предпочли хранить драгметалл на своей территории.

Ранее экономист объяснил выгоду инвестиций в золото.