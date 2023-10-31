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Россиянам рассказали, какие возможности дает уход за пожилым

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: уход за пожилым стоит 1,8 пенсионного балла в год

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Depositphotos

Уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком в возрасте от 80 лет приносит дополнительные 1,8 пенсионных балла в год. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Перед периодом ухода за пожилым или сразу после него человек должен отработать хотя бы один день. Родственные связи роли не играют, страховой стаж и пенсионные баллы начисляются вне зависимости от них. Чтобы зачесть дополнительные баллы, нужно обратиться в Социальный фонд России и предоставить ряд документов. В их числе – справка об инвалидности, удостоверение инвалида, его паспорт», — отметила Дайнеко.

Ухаживать за пожилыми могут только трудоспособные неработающие россияне, которые еще не вышли на пенсию, добавила она.

Чем больше пенсионных баллов накопит человек, тем больше будет у него пенсия. В 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать минимум 28,2 пенсионных балла. Если представить, что человек два года ухаживал за пожилым, он получит дополнительно 3,6 пенсионных балла. В 2024 году один пенсионный балл стоит 133,05 рубля. Значит при выходе на пенсию в следующем году будущий пенсионер сможет рассчитывать на увеличение своих выплат на 479 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как увеличить свою пенсию.

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