Кредиты для малого бизнеса в России станут дешевле

Дочерний банк Корпорации МСП, МСП Банк, снизил ставки по экспресс-кредитам на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба банка.

На фоне повышения ключевой ставки на 2% для бизнеса это означает, что кредиты МСП Банка теперь будут ниже рынка на 1-3%. В рамках программ льготного финансирования минимальная ставка теперь составляет от 12,5%.

«Мы рассчитываем, что другие крупные банки также найдут возможность хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать предпринимателей, потому что сектор МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики», – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Как рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, в ближайшее время банк планирует перейти на ускоренный процесс одобрения экспресс-кредитов.

«Сейчас мы сфокусированы на перезапуске линейки экспресс-кредитования. В ближайшее время наш банк планирует перейти на ускоренный процесс одобрения экспресс-кредитов. Помимо этого, будет уменьшено количество документов, необходимых для получения займа», — отметил он.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.