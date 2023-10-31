Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кредиты для малого бизнеса в России станут дешевле

Исаевич: сектор МСП – один из главных участников структурной перестройки экономики

close
100%
Depositphotos

Дочерний банк Корпорации МСП, МСП Банк, снизил ставки по экспресс-кредитам на 1 процентный пункт, сообщает пресс-служба банка.

На фоне повышения ключевой ставки на 2% для бизнеса это означает, что кредиты МСП Банка теперь будут ниже рынка на 1-3%. В рамках программ льготного финансирования минимальная ставка теперь составляет от 12,5%.

«Мы рассчитываем, что другие крупные банки также найдут возможность хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать предпринимателей, потому что сектор МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики», – прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Как рассказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, в ближайшее время банк планирует перейти на ускоренный процесс одобрения экспресс-кредитов.

«Сейчас мы сфокусированы на перезапуске линейки экспресс-кредитования. В ближайшее время наш банк планирует перейти на ускоренный процесс одобрения экспресс-кредитов. Помимо этого, будет уменьшено количество документов, необходимых для получения займа», — отметил он.

Напомним, МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий