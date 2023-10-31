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Россияне могут отложить покупку жилья в ипотеку

Никитина: россиянам придется отложить покупку жилья при росте взноса по ипотеке

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Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» и вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина заявила, что россиянам придется отложить покупку жилья из-за роста первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, повышение минимального взноса по ипотеке даже на 5% может повлиять на принятие решения о покупке жилья и заставить многих отложить это как минимум на год. Спрос на новостройки также может снизиться на 5-10%.

«При повышении первоначального взноса на 5% потенциальному покупателю жилья потребуется от восьми дополнительных месяцев до года, чтобы выйти на рынок. Здесь, конечно, нельзя исключать, что за это время вырастут и цены, поэтому может получиться эффект такого замкнутого круга», — пояснила Никитина.

Она добавила, что в результате роста цен россиянам придется дольше копить на ту квартиру, на которую они были нацелены изначально.

До этого РИА Новости сообщало, что Центробанк РФ попросит дать ему полномочия устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотеки по аналогии с потребительскими кредитами.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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