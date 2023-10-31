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Россияне стали активнее покупать поддержанные книги

«Ъ»: на российских маркетплейсах выросли продажи старых книг

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Shutterstock

Россияне стали активнее покупать поддержанные книги на маркетплейсах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные российских онлайн-ритейлеров.

«Продажи букинистических изданий значительно выросли в первом полугодии год к году», — говорится в статье.

Согласно данным маркетплейса Ozon, рост продаж в данной категории в первом полугодии 2023 года составил почти 38%, а на классифайдах спрос на бывшие в употреблении книги в целом увеличился на 24%.

В материале отмечается, что на Wildberries продажи букинистических изданий за период с января по сентябрь выросли на 300%. В компании уточнили, что такой подъем связан с расширением ассортимента сегмента, а также с ростом количества продавцов. В «Авито» заявили, что рост продаж букинистических книг в общей сложности в первом полугодии год к году составил 24%.

В мае в Москве анонсировали проведение книжного фестиваля «Красная площадь».

Ранее букинист назвал книгу, которую лучше не выбрасывать.

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