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Стало известно, сколько продлится режим простоя на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завод Hyundai продлил режим простоя до конца ноября

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hmmausa.com

В Центре занятости населения Санкт-Петербурга заявили, что корейский производитель Hyundai продлил режим простоя своего завода в городе до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В центре подчеркнули, что режим простоя на предприятии продлится с 1 по 30 ноября, в простое находятся около половины штата завода — 534 человека.

До этого вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет компания из России, причем сделка будет включать возможность обратного выкупа.

Вице-премьер отметил, что Hyundai продает завод с опционом по обратному выкупу, однако с учетом указа президента он ограничен двумя годами.

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работу в 2010 году. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года на площадке выпускались автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

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