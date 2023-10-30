Банки в РФ стали чаще отказывать в ипотеке по одобренным ранее заявкам

Около 30% получивших одобрение на ипотеку в августе-сентябре не смогли взять кредит на утвержденных условиях, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, если раньше условия по ипотеке сохранялись около трех месяцев, то на сегодня около 30% граждан, получивших одобрения от банка по ипотеке в августе-сентябре, не смогли взять займ на утвержденных ранее условиях. Как уточняет издание, банки перешли к практике снижения размера одобренной суммы, увеличения требований к первоначальному взносу или дополнительно просят подтвердить доход.

Экономист Андрей Бархота объяснил «Известиям», что кредитные организации оставляют за собой право отозвать одобрение ипотеки, если ее обслуживание после повышения ставок ЦБ будет требовать более 40% дохода заемщика.

В банке ВБРР заявили, что не могут долго сохранять одобренные заявки на фоне роста ключевой ставки ЦБ до 15% — доходность по таким кредитам станет отрицательной.

По словам управляющего директора УБРиР Алины Бусловой, изменение условий связано с новыми нормативами ЦБ по кредитованию заемщиков с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Она добавила, что банки стараются сохранить ранее одобренные условия.

До этого «Газета.Ru» рассказывала, как повышение ставки ЦБ РФ повлияет на курс рубля, цены и ипотеку.

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