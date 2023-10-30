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В Совфеде предложили упростить выкуп акций у западных инвесторов

Совфед попросил правительство облегчить выкуп акций у недружественных инвесторов

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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал кабмину разработать закон, который позволил бы упростить процедуру выкупа ценных бумаг у резидентов недружественных стран. Об этом говорится в рекомендациях комитета по итогам круглого стола, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Комитет по конституционному законодательству и госстроительству при Совете Федерации рекомендовал правительству России оптимизировать нормативно-правовые акты, касающиеся процедуры выкупа долей в уставных капиталах российских компаний. Это направлено на облегчение выведения акций из собственности нерезидентов, относящихся к недружественным государства, отмечает издание.

Как пояснил член комитета Артем Шейкин, в настоящее время механизм выкупа является достаточно сложным и требует одобрения со стороны нескольких ведомств, включая антимонопольный орган и Центробанк. Это может приводить к затягиванию процедуры и последующим негативным последствиям для российских компаний в случае принудительного ухода нерезидентов-акционеров. Комитет предлагает сократить бюрократические барьеры.

В середине сентября стало известно, что российские миллиардеры вывели из Европы активов на $50 млрд.

Ранее экономисты оценили перспективы разблокировки активов россиян на Западе.

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