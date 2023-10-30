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Производители шоколада предупредили о подорожании сладостей

АКОРТ: ретейлеры получают уведомления о росте цен на шоколад от поставщиков

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Depositphotos

Ряд торговых сетей уведомлены производителями о повышении цен на шоколад. Об этом рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли, сообщил о том, что некоторые производители шоколада информировали ряд сетей — членов АКОРТ о повышении цен на их продукцию.

По словам Караваева, ретейлеры совместно с поставщиками рассматривают каждое уведомление о повышении, обсуждая его обоснованность. Стороны прилагают усилия для предотвращения резкого роста цен. Шоколад пользуется большой популярностью среди покупателей. Категория кондитерских изделий относится к крупнейшим по объемам продаж. Председатель президиума АКОРТ также отметил, что благодаря широкому выбору, акциям и программам лояльности, торговые сети поддерживают привлекательные цены для разных групп покупателей.

«Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится», — заключил Караваев.

До этого аудиторы оценили влияние на цены запрета поставок за рубеж российской курятины.

Ранее продавцы воздушных шаров пожаловались на подорожание гелия.

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