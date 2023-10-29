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Западные компании увеличили закупки металла из РФ

Bloomberg: Citigroup и Trafigura активизировали скупку российских металлов

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Global Look Press

Несмотря на санкции и ограничения из-за конфликта на Украине, некоторые западные банки и трейдеры, такие как Citigroup и Trafigura Group, в последнее время активно заключают сделки по покупке металла у российских компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Trafigura активно ищет возможности для покупки и продажи российских металлов. В частности, компания заключила срочную сделку на покупку более 100 тыс. тонн меди у «Норникеля», пишет издание. Кроме этого, компания так же заключила сделку с «Русалом» согласно которой она получит около 200 тыс. тонн алюминия.

В то же время другие крупные трейдеры, такие как Glencore, заявляют об отказе от нового бизнеса в России, хотя и сохраняют старые контракты. Ряд банков, включая Citigroup, также активно скупают российский алюминий на Лондонской бирже металлов (LME). По данным Bloomberg, металл также планируют покупать сингапурский ICBC Standard Bank и австралийский Macquarie Group. Это позволяет компаниям обойти прямое сотрудничество с российскими фирмами и таким образом не вызывать подозрений у регуляторов в помощи РФ при обходе санкций.

До этого Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию.

Ранее главы торговых ведомств G7 признали необходимость реформ ВТО.

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