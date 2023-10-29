Страны G7 призвали к отмене неоправданных торговых ограничений

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил, что министры торговли стран «Большой семерки» (G7) по итогам состоявшихся в Японии переговоров призвали отменить неоправданные ограничения, которые сдерживают торговые отношения.

По словам Нисимуры, соответствующий призыв был включен в итоговое заявление встречи. В числе названных ограничений также запрет на импорт японских морепродуктов.

«Страны G7 решительно поддержали позицию Японии, согласно которой подобные ограничения являются научно необоснованными и совершенно неприемлемыми», — сказал японский министр.

До этого МИД Японии призвал Россию снять ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы, которые были введены из-за сброса очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима» в океан.

16 октября стало известно, что Россельхознадзор временно ограничит импорт рыбы и морепродуктов из Японии, присоединившись к ограничительным мерам КНР в отношении импорта японских морепродуктов.

Дор этого сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран Группы семи (G7) договорились провести встречу в Токио 7–8 ноября.

Ранее сообщалось, что стоимость японских машин в РФ из-за санкций выросла на 4-13%.