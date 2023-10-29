Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, как повышение ставки повлияет на экономику России

Экономисты считают, что последнее повышение ставки приведет к укреплению рубля

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Последний подъем ключевой ставки на 200 б.п. имеет ряд положительных и негативных факторов, считают российские финансисты. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о возможных последствиях этого решения.

По мнению эксперта СберСтрахования Сергея Рогова, стоимость облигаций с фиксированным купоном может снизиться, а ставка по длинным ОФЗ вырасти до 13% годовых. При этом для долгосрочных инвесторов это хорошее время для покупки облигаций. Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, что средний дисконт при продаже жилья может превысить 6%. Рост ключевой ставки может привести к заградительным ставкам по стандартным ипотечным программам, что вызовет быстрое расходование лимитов по льготным программам. В конечном счете это приведет к тому,
что продавцы начнут увеличивать дисконт при реализации своего жилья, подытожил эксперт.

А по словам Валерия Тумина из fam Properties, курс рубля в ближайшее время укрепится до 3-4 руб. к доллару. Евгений Шатов из Capital Lab отмечает, что решение ЦБ отразится на экономике через несколько месяцев или кварталов. Он так же выразил опасение, что рост ставки негативно скажется на рынке ипотеки.

До этого аналитик заявил о скором развороте рубля.

Ранее в России оценили вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий