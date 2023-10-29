Эксперты рассказали, как повышение ставки повлияет на экономику России

Последний подъем ключевой ставки на 200 б.п. имеет ряд положительных и негативных факторов, считают российские финансисты. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали о возможных последствиях этого решения.

По мнению эксперта СберСтрахования Сергея Рогова, стоимость облигаций с фиксированным купоном может снизиться, а ставка по длинным ОФЗ вырасти до 13% годовых. При этом для долгосрочных инвесторов это хорошее время для покупки облигаций. Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, что средний дисконт при продаже жилья может превысить 6%. Рост ключевой ставки может привести к заградительным ставкам по стандартным ипотечным программам, что вызовет быстрое расходование лимитов по льготным программам. В конечном счете это приведет к тому,

что продавцы начнут увеличивать дисконт при реализации своего жилья, подытожил эксперт.

А по словам Валерия Тумина из fam Properties, курс рубля в ближайшее время укрепится до 3-4 руб. к доллару. Евгений Шатов из Capital Lab отмечает, что решение ЦБ отразится на экономике через несколько месяцев или кварталов. Он так же выразил опасение, что рост ставки негативно скажется на рынке ипотеки.

До этого аналитик заявил о скором развороте рубля.

Ранее в России оценили вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ.