Стало известно, на сколько снизились объемы торговли между РФ и Норвегией

Посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости,что объемы торговли между Россией и Норвегией снизились почти на 80% с начала 2023 года.

По его словам, Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с некоторыми изъятиями.

«Если по итогам прошлого года это не привело к существенному изменению товарооборота <...>, то с начала 2023 года наблюдается резкое снижение объемов двусторонней торговли почти на 80%», — поделился Рамишвили.

Он добавил, что это касается в первую очередь поставок российской продукции в Норвегию, определенная часть продукции поставлялась по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022. В целом доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составила менее 1%.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что товарооборот между Россией и Китаем в январе-сентябре 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 16 трлн рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.