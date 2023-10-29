Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на сколько снизились объемы торговли между РФ и Норвегией

Посол Рамишвили: торговля между РФ и Норвегией упала на 80%

close
100%
Depositphotos

Посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости,что объемы торговли между Россией и Норвегией снизились почти на 80% с начала 2023 года.

По его словам, Норвегия подключилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС с некоторыми изъятиями.

«Если по итогам прошлого года это не привело к существенному изменению товарооборота <...>, то с начала 2023 года наблюдается резкое снижение объемов двусторонней торговли почти на 80%», — поделился Рамишвили.

Он добавил, что это касается в первую очередь поставок российской продукции в Норвегию, определенная часть продукции поставлялась по контрактам, заключенным до 24 февраля 2022. В целом доля России в общем объеме товарооборота Норвегии за январь-август 2023 год составила менее 1%.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что товарооборот между Россией и Китаем в январе-сентябре 2023 года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 16 трлн рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий