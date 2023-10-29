Россия вошла в топ-10 поставщиков нефтепродуктов в Индонезию

С января по август 2023 года Россия экспортировала в Индонезию нефтепродуктов на $259 млн, что позволило ей вернуться в десятку ключевых поставщиков топлива в эту страну, свидетельствуют данные индонезийской статистики, проанализированные РИА Новости.

В прошлом году Россия не поставляла топливо в Индонезию. Сингапур остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Индонезию, однако его поставки сократились на 16% до $5,6 млрд. На втором месте Малайзия с $2,9 млрд (-33%), замыкает тройку лидеров Индия с $900 млн (-50%).

Кроме того, Россия нарастила экспорт угля в Индонезию вдвое, до $558 млн. Общий объем поставок российских углеводородов вырос до 3% от совокупного импорта Индонезии, что позволило России занять 10-е место в рейтинге ключевых поставщиков.

В начале сентября стало известно, куда Россия стала больше поставлять нефтепродуктов.

Ранее Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизеля.