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Россияне стали чаще покупать китайскую бытовую технику

Доля покупок россиянами китайской бытовой техники с января выросла на 48%

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Shutterstock

Доля покупок россиянами бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года выросла до 43%, что на 48% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

Китайская продукция стала самой популярной у россиян. На втором месте по предпочтениям оказались отечественные товары (29% от числа покупок), на третьем – европейские бытовая техника и электроника. Их доля составила 28%.

Годом ранее товары из КНР в предпочтениях у россиян были на втором месте с долей в 32%, уступая европейским (38%). Бытовая техника и электроника российских брендов занимали третью строчку (30%).

В рамках исследования аналитики банка взяли за 100% технику и электронику — от гаджетов до холодильников и стиральных машин — самых популярных мировых брендов в общем числе их покупок в кассовых чеках мобильного банка. Были проанализированы данные за три квартала 2023 и 2022 годов.

По данным сервиса «Работа.ру», чаще всего россияне берут кредиты на покупку бытовой техники и машины. Так поступали 26% опрошенных компанией жителей страны. 25% взяли кредиты на покупку квартиры, а еще 19% — на ремонт.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в этом году 32% россиян брали микрозаймы на текущие расходы — повседневные траты, включая покупку электроники, бытовой техники.

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