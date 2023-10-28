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Венгрия готова обсуждать поставки российского газа по «Турецкому потоку»

Сийярто: Венгрия рассмотрит транзит газа из РФ по «Турецкому потоку» в 2024 году

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Global Look Press

Правительство Венгрии готово рассмотреть возможность импорта российского газа по трубопроводу «Турецкий поток», если РФ и Украина не договорятся о продлении транзита топлива через территорию страны. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

В материале указано, что в 2024 году заканчивается действие договора между Москвой и Киевом о поставках газа. При этом журналисты поинтересовались у главы венгерского ведомства, готов ли Будапешт к прекращению транзита.

Однако собеседник агентства отметил, что украинские власти получают большой доход благодаря этому соглашению. В связи с этим он усомнился в желании Киева отказаться от договора с Москвой и потерять деньги.

Тем не менее Сийярто обратил внимание на существование газопровода «Турецкий поток», который обладает огромной мощностью. По словам главы дипломатического ведомства, пропускная способность этого трубопровода составляет 8,5 млрд кубометров топлива.

«В принципе, долгосрочный контракт может быть выполнен, и объем, который был закреплен в долгосрочном контракте, также может быть легко доставлен через этот трубопровод. Потому что по нашему долгосрочному контракту ежегодно «Газпром экспорт» должен поставлять 4,5 млрд кубометров газа в Венгрию», — пояснил министр.

Он добавил, что в случае неудачных переговоров Москвы и Киева о продлении соглашения о транзите топлива Будапешту придется внести изменения в контракт с российским экспортером. Как сказал Сийярто, Венгрия считает выбор маршрута поставок техническим вопросом и при необходимости готова обсуждать импорт по «Турецкому потоку».

«Мы готовы обсудить методику <...> Если этот технический вопрос нужно обсудить, мы обязательно это обсудим, но мы пока не на том этапе», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Государственная дума РФ приняла законопроект об экспорте сжиженного природного газа без привязки к месторождениям.

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