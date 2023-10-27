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Санду назвала проблемой «Газпрома» отказ признать аудит долга Молдавии

Санду: отказ принять аудит долга Молдавии за газ является проблемой «Газпрома»

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Olivier Douliery/Pool via Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявил, что нежелание «Газпрома» признавать результаты аудита исторического долга республики за газ является проблемой, которую должна решать эта российская компания. Ее цитирует РИА Новости.

«Это проблема «Газпрома», если они не признают (итоги аудита). У нас есть доказательства, аудит сделан известными компаниями в этой области», — сказала глава государства.

По ее словам, «Молдовагаз» может выплатить «Газпрому» только $9 млн «из 700 с чем-то миллионов долларов».

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика больше не намерена закупать газ у «Газпрома». По словам чиновника, страна переориентировалась на европейский рынок и даже нашла там более выгодное предложение.

До этого Молдавия направила в «Газпром» проект мирового соглашения по долгам «Молдовагаза».

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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