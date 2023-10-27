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Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки до 15%

РБК: доцент РАНХиГС назвал последствия повышения ставки ЦБ РФ до 15%

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрий Десятниченко рассказал РБК, чего ждать от повышения ключевой ставки до 15%.

По его словам, рынки скорее всего не заметят повышения ключевой ставки, но возможен дополнительный негативный эффект в виде продолжающегося роста цены заимствований для экономики, бизнеса и государства.

«Депозитные ставки растут медленнее, чем и в предшествующих циклах повышения ключевой ставки. В экономике по-прежнему слишком высока рублевая ликвидность, поэтому сам рубль и все рублевые активы сейчас недооценены», — пояснил Десятченко.

Он добавил, что повышенная ключевая ставка на это ранее почти никак не влияла.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сказала, что ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции, готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для ее возврата к цели в 4%.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

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