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В России оценили вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ

Финэксперт Рясков: ключевая ставка ЦБ может вырасти еще на 1 п. п. до конца года

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Мария Девахина/РИА Новости

Банк России может продолжить ужесточение ключевой ставки, причем до конца года, вероятно, она может быть увеличена еще на 100 б.п. Об этом рассказал «Газете. Ru» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

«Мы ожидали, что ЦБ поэтапно повысит ставку до 15% до конца года, но регулятор посчитал, что текущее ускорение инфляции требует более оперативных и решительных мер. Сдерживание инфляции — основной приоритет Банка России. Мы не исключаем еще одного повышения ставки на 100 б.п в этом году», — уточнил Рясков.

Последствием сегодняшнего заседания станут удешевление облигаций и незначительное снижение индекса Мосбиржи, считает Рясков. В УК ПСБ сохранили прогноз курса доллара на уровне 90-100 рублей до конца года.

До этого Центробанк РФ на заседании совета директоров 27 октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п.

Ранее экс-глава ЦБ оценил резкий рост ключевой ставки до 15% и возможные последствия этого решения.

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