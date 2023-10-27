Курс рубля резко укрепился к доллару и евро после повышения ключевой ставки

Курс рубля резко укрепился к доллару и евро после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. По данным Московской биржи на 13:32 мск, курс доллара опустился до 92,85 рублей, евро — до 98,1225 рублей.

Американская валюта потеряла более 1% с начала торгов, европейская — более 1,4%.

К 13:39 мск доллар стоил 93 рубля, евро — 98,29 рублей.

ЦБ объяснил свое решение о повышении ключевой ставки тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, уточнил ЦБ.

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов назвал назвал повышение ключевой ставки ожидаемым. Предпосылки такого решения были довольно очевидными – рост цен в сентябре-октябре остался на повышенном уровне и приближается к верхней границе прогнозного коридора ЦБ на этот год — 7%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.