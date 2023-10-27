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В Минстрое раскрыли преимущества панельных домов перед кирпичными

Замминистра Ломакин счел, что качество «панелек» выше, чем кирпичных домов

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России планируют развивать строительство панельных домов, которые имеют преимущества перед кирпичными. Об этом «Российской газете» сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

«На самом деле современные «панельки» по качеству ничем не уступают кирпичным, а в чем-то даже и превосходят их», — отметил он.

По словам Ломакина, кирпичный дом возводят на месте, с учетом морозов, дождей, жары. А детали «панелек» изготавливают в теплых условиях цеха, применяя дополнительные системы контроля качества. Замминистра отметил, что в современных панельных домах планировки квартир можно сделать более разнообразными: с большими пролетами между стен, с хорошими современными кухнями, с эркерами и другими архитектурными элементами.

Он обратил внимание, что без применения этих технологий обеспечить планируемый в ближайшие годы ввод жилья будет достаточно проблематично. Модульное строительство значительно ускоряет процесс возведения домов и повышает их качество.

По данным недавнего опроса маркетплейса, четверть россиян проживают в квартирах, площадь которых превышает 70 м².

Ранее сообщалось, что россияне назвали самый сложный этап в ремонте.

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