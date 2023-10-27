Стало известно, во сколько россиянам обойдется подготовка машин к зиме

Минимальный набор для подготовки машин к зиме в октябре обойдется россиянам в среднем в 26 688 рублей, что на 16% выше уровня прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Платформа ОФД» (есть у «Газеты.Ru»).

В минимальный набор входят четыре автошины, набор щеток стеклоочистителя, незамерзающая жидкость и услуга шиномонтажа.

Больше всего из списка за год подорожали шины – средний чек вырос на 18% и в октябре составил 6158 рублей. Число покупок шин увеличилось на 5%.

На 6% и 5% соответственно подорожали набор щеток стеклоочистителя и незамерзайка. Средний чек набора щеток составил в октябре 1055 рублей, а жидкости – 255 рублей. Их стали покупать на 9% и 7% чаще соответственно.

Цены на услуги шиномонтажа за год выросли на 1%, средний чек в октябре составил 1020 рублей. За ними автовладельцы обращались на 10% чаще.

По данным компании, в Москве средние траты на минимальный набор в октябре достигают 29 176 рублей, что на 24% выше уровня прошлого года. В Санкт-Петербурге расходы автовладельцев в среднем составляют 28 874 рублей (плюс 18%).

«В первой половине октября в России наблюдался повышенный интерес к авторезине на фоне погодных изменений, в том числе в столице и центральных регионах. Это отразилось на динамике среднего чека покупки. Кроме того, с обновлением автопарка и поступлением на рынок большего числа новых марок легковых машин, в этом сезоне разнообразнее и выбор соответствующих зимних шин, разного диаметра и качества резины», — отметили в пресс-службе «Платформы ОФД».

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температуру около 0°C в столице на ближайших выходных. Водителям, не успевшим поменять летнюю резину на зимнюю, стоит воздержаться от поездок — утром 29 октября на дорогах может образоваться гололед, предупредила Позднякова.

В сентябре в России второй месяц подряд снизилась выдача автокредитов.