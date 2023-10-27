Стало известно, сколько россияне потратят на семейный досуг в школьные каникулы

Большинство — 75% — россиян готовы потратить на семейный досуг во время школьных каникул до 10 тыс. рублей. Это следует из опроса «Почта Банка», (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 13% респондентов ориентируются на траты до 20 тыс. рублей, 9% – до 30 тыс. рублей. Оставшиеся 3% запланировали расходы до 50 тыс. рублей.

Совместный культурный досуг, включая театры, музеи, выставки и кино, запланировали 26% респондентов. У 20% участников дети будут посещать образовательные кружки и секции, а 17% — проведут время с детьми за городом. Отправиться в путешествие всей семьей собираются 13% респондентов. 10% собираются гулять с детьми, а 3% — отправить детей в лагерь. Еще у 14% участников нет конкретных планов.

Среди тех, кто собирается с детьми в путешествие, 75% выбрали поездки по России и 25% — за рубеж. На путешествие всей семьей 40% респондентов готовы потратить более 70 тыс. рублей, еще по 22% планируют ограничиться суммой в 30 тыс. рублей и до 50 тыс. рублей. 10% опрошенных не готовы тратить более 70 тыс. рублей, а 6% рассчитывают на бюджет в 10 тыс. рублей.

Большинство участников опроса – 73% — готовы оплатить развлечение на школьных каникулах из своего ежемесячного дохода, 9% – с дохода по накопительным счетам и вкладам, а 8% – кредитной картой. Еще 7% опрошенных заранее откладывали деньги на эти цели. А 3% планируют использовать отпускные деньги.

Школьные каникулы в большинстве российских школ пройдут с 28 октября по 5 ноября 2023 года. К ним добавляется еще один праздничный день – 6 ноября.

«Почта Банк» провел опрос среди своих клиентов и подписчиков в соцсетях в октябре. В исследовании приняли участие свыше 1,7 тыс. человек в возрасте от 25 до 60 лет из разных регионов России. Отвечая на вопрос о планах на школьные каникулы, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее стало известно, сколько россиян планируют путешествие на Новый год.