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«Юнипро» за девять месяцев заработала 23,71 млрд рублей

Чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ за 9 месяцев составила 23,7 млрд рублей

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Pixabay

Российская энергетическая компания «Юнипро» за период с января по сентябрь текущего года заработала 23,71 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Согласно данным пресс-службы, за тот же период прошлого года компания получила 5,76 млрд рублей чистого убытка.

«Выручка за отчетный период увеличилась на 10,3% и составила 90,5 млрд рублей», — отмечается в заявлении.

Как сообщили в «Юнипро», рост прибыли обусловлен повышением производства энергии на 4,1%, ростом рыночных цен на сутки вперед, получением платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2, а также ростом платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что доли иностранных акционеров в ПАО «Фортум» и «Юнипро» «были переданы во временное управление «Росимуществу» в соответствии с указом главы государства.

Ранее сообщалось, что финский Fortum оспорит передачу «дочки» в России в управление Росимуществу.

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