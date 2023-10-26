Госдума предложила ограничить наценки на ряд продуктов

Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Думы.

В документе сказано, что необходимо рассмотреть введение госрегулирования торговых наценок на социально значимые продукты на уровне 10-15%. Аналогичные рекомендации Дума давала правительству в конце декабря прошлого года, однако тогда от введения этих мер решили отказаться. Тогда в список вошли 24 социально значимых продукта — отдельные виды мяса, рыбы, молочная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, крупы, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Позже Минсельхоз в феврале этого года сообщил, что в регулировании наценок нет необходимости. Кроме этого, в письме ведомство отметило, что данные меры могут «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров».

Ранее Госдума захотеля обязать торговые сети демострировать покупателям сначала товары произведенные в России.