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Госдума предложила ограничить наценки на ряд продуктов

Дума предложила кабмину снизить наценки до 10-15% на социально значимые продукты

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Госдума рекомендовала правительству РФ рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости уровнем 10-15%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Думы.

В документе сказано, что необходимо рассмотреть введение госрегулирования торговых наценок на социально значимые продукты на уровне 10-15%. Аналогичные рекомендации Дума давала правительству в конце декабря прошлого года, однако тогда от введения этих мер решили отказаться. Тогда в список вошли 24 социально значимых продукта — отдельные виды мяса, рыбы, молочная продукция, яйца, хлебобулочные изделия, крупы, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Позже Минсельхоз в феврале этого года сообщил, что в регулировании наценок нет необходимости. Кроме этого, в письме ведомство отметило, что данные меры могут «дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров».

Ранее Госдума захотеля обязать торговые сети демострировать покупателям сначала товары произведенные в России.

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