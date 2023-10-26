Дума одобрила в первом чтении проект бюджета ФОМС на три года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024-2026 годы. Об этом сообщает «Интерфакс»с.

Согласно документу, доходы ФОМС в 2024 году запланированы в размере 3,7 трлн рублей, расходы — 3,9 трлн рублей. Дефицит бюджета фонда составит 147,1 млрд рублей. В 2025 году доходы ФОМС прогнозируются на уровне 3,9 трлн рублей, расходы — 4 трлн рублей. Дефицит запланирован в размере 33,8 млрд рублей.

В 2026 году доходы фонда оцениваются в 4,2 трлн рублей, расходы — в 4,2 трлн рублей. Дефицит составит 18,2 млрд рублей. Основной источник доходов ФОМС — страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Их доля в доходах запланирована на уровне 85-86% в течение трех лет.

На финансирование высокотехнологичной медпомощи в федеральных клиниках предусмотрено 213,7 млрд рублей в 2024 году, 228,4 млрд рублей в 2025 году и 243,6 млрд рублей в 2026 году.

До этого Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о повышении страховых пенсий.

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