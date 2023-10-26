Экономист назвал последствия очередного повышения ключевой ставки ЦБ

Если Центробанк РФ повысит ключевую ставку на заседании 27 октября, это будет «безумием». Такое решение приведет к росту цен и падению производства в России. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.

«Надо оставить процентную ставку, пока меры Минфина по продаже валютной выручки свое отработают, увеличатся ставки по вкладам, потребительскому кредитованию. Держать ее в таком состоянии до конца лета. Тогда сберегательная модель у населения возобновится. После снижать, иначе мы просто угробим весь бизнес», — пояснил экономист.

Он объяснил, что в случае роста ключевой ставки российский бизнес фактически будет «отрезан» от долгосрочного кредитования.

«Сужается производство, добавленная стоимость перестает расти, немонетарные факторы инфляции преобладают над монетарными. А они у нас и так достаточно высокие», — сказал Арефьев.

ЦБ на заседании совета директоров в пятницу может повысить ключевую ставку с 13% до 14-15% годовых, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в четверг заявил, что заседание Центробанка РФ по ключевой ставке может быть сравнимо с битвой при Ватерлоо по своей значимости. Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так заседание ЦБ 27 октября определит во многом развитие российских финансового и банковского рынков в 2023-2024 годах, пояснил банкир.

После этого финансист Антонов прокомментировал такое сравнение.