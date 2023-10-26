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Россиянам назвали способ снизить кредитную нагрузку

Аналитик Беляев посоветовал реструктурировать кредиты для снижения платежей

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Depositphotos

Одним из действенных способов снизить кредитную нагрузку для россиян может стать реструктуризация кредитов, считает финансовый аналитик Михаил Беляев Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, при реструктуризации происходит продление срока выплаты кредита и снижение ежемесячного платежа. Для этого необходимо обратиться в банк и предоставить документы, подтверждающие падение дохода. Беляев отметил, что некоторые банки неохотно идут на реструктуризацию, однако по идее они не должны отказывать, учитывая рекомендации ЦБ.

В начале октября Центробанк отметил ухудшение стандартов кредитования по ипотеке, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. По ее данным, доля выдаваемых кредитов с высоким соотношением долга к доходу заемщика и низким первоначальным взносом неуклонно растет.

В связи с этим, как отметила представитель регулятора, вопрос о введении макропруденциальных лимитов на выдачу ипотеки стоит рассмотреть вновь. Изначально такие ограничения планировали ввести и для ипотечных, и для потребительских кредитов, однако в результате они были введены только для последних.

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